Трое полицейских погибли в аварии на трассе Астрахань – Махачкала

Главк СК РФ по Астраханской области сообщил в своем Телеграм-канале о страшном ДТП с легковым автомобилем и бензовозом в результате которого погибли трое сотрудников полиции. Следствие представило снимок с места происшествия, который говорит о том, что столкновение было очень сильным. Всю заднюю часть легкового автомобиля разорвало и искорежило.

© главк СК РФ по Астраханской области

По данным следствия, авария произошла сегодня на автодороге Р-215 Астрахань-Махачкала в Лиманском районе.

В результате погибли трое сотрудников полиции, которые находились в легковом автомобиле«Лада».

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП, ожидается процессуальное решение.