В Приморье 12-летний ребенок на мотоцикле наехал на пешеходов, есть погибшие

В Приморском крае 12-летний ребенок на мотоцикле наехал на пешеходов, которые шли по сельской дороге, сообщает УМВД региона. Несовершеннолетний водитель и мужчина погибли на месте ДТП, еще два человека госпитализированы.

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Авария, по данным правоохранителей, произошла в ночь на субботу в Хорольском округе. Несовершеннолетний за рулём мотоцикла Suzuki, двигаясь по улице Сибирцева в селе Новодевица, на скорости наехал на пешеходов, которые шли по проезжей части.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель и пешеход (мужчина 1983 года рождения) скончались от полученных травм на месте. Пассажир мотоцикла (девочка 2009 года рождения) и второй пешеход (мужчина 1984 года рождения) доставлены в райбольницу села Хороль.

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Несовершеннолетние, как уточняется, были без защитной экипировки, а мотоцикл взяли без разрешения.