В Краснодаре автомобиль въехал в здание торгового центра

КРАСНОДАР, 7 июня. /ТАСС/. Две иномарки столкнулись в Краснодаре, одна из них в результате ДТП наехала на бюрдюрный камень, а затем въехала в здание торгового центра "Галерея". Пострадали два человека, сообщила пресс-служба УМВД по городу.

"Водитель автомобиля Nissan <…> на регулируемом перекрестке на пересечении с Рашпилевской улицей проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Kia, который двигался <…> в сторону улицы Володи Головатого. В результате столкновения <…> Nissan наехал на бордюрный камень, а затем [въехал] в металлическую опору с дорожным знаком. Kia наехала на бюрдюрный камень, а затем в здание торгового центра "Галерея". Водитель и пассажир Kia доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении.