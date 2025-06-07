Автомобиль въехал в торговый центр в Краснодаре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.

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По данным ведомства, водитель машины Nissan на регулируемом перекрестке на пересечении с Рашпилевской улицей проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Kia, который двигался в сторону улицы Володи Головатого.

В результате ДТП Nissan наехал на бордюрный камень, а затем въехал в металлическую опору с дорожным знаком. Вторая иномарка наехала на бордюр, после чего врезалась в здание торгового центра "Галерея". Водитель и пассажир Kia госпитализированы, рассказали в пресс-службе УМВД.

Ранее машина протаранила забор детского сада в селе Троицкое Омской области. Как установили правоохранители, мужчина, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Passat, наехал на стоящую машину Opel Astra, а затем въехал в ограждение и в само дошкольное учреждение. В момент инцидента на площадке детсада никого не было.