В Чувашии 4 человека погибли в ДТП

В субботу Volkswagen Polo и Opel Astra столкнулись на трассе в Чувашии, погибли четыре человека. Об инциденте сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло сегодня в 11.20 на 5 км автодороги «Аниш».

«По предварительной информации, водитель 1955 года рождения, управляя иномаркой "Фольксваген Поло" на высокой скорости выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Опель Астра", за рулём которой находился мужчина 1988 года рождения», — сказано в сообщении.

От травм погибли водитель «Поло» и двое пассажиров 1965 и 1995 годов рождения, которые находились в «Опеле».

Водителя и 59-летнюю пассажирку «Опель Астра» в тяжёлом состоянии доставили в больницу города Канаш. Позднее поступила информация, что женщина скончалась.