В Магнитогорске машина сбила самокатчика, ехавшего по пешеходному переходу

Машина сбила юного самокатчика, пересекавшего дорогу, не спешившись, и попала на видео
В Магнитогорске машина сбила 15-летнего подростка на электросамокате, который ехал по пешеходному переходу. Об этом со ссылкой на ГАИ сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Регион 74».
Инцидент произошел на улице Труда возле дома №23Б — 48-летний водитель автомобиля сбил юного самокатчика, который пересекал регулируемый пешеходный переход, не спешившись. На кадрах с места происшествия видно, как школьник отлетел после столкновения.
В результате произошедшего юноша не получил серьезных травм. Сообщается, что лечение ему не потребовалось.
До этого в Петербурге самокатчик сбил четырехлетнего ребенка и отправил его в больницу с травмами. Малолетний получил множественные ушибы мягких тканей головы и ног, его доставили в медицинское учреждение.