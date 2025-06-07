В Магнитогорске машина сбила самокатчика, ехавшего по пешеходному переходу

В Магнитогорске машина сбила 15-летнего подростка на электросамокате, который ехал по пешеходному переходу. Об этом со ссылкой на ГАИ сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Регион 74».

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Инцидент произошел на улице Труда возле дома №23Б — 48-летний водитель автомобиля сбил юного самокатчика, который пересекал регулируемый пешеходный переход, не спешившись. На кадрах с места происшествия видно, как школьник отлетел после столкновения.

В результате произошедшего юноша не получил серьезных травм. Сообщается, что лечение ему не потребовалось.

До этого в Петербурге самокатчик сбил четырехлетнего ребенка и отправил его в больницу с травмами. Малолетний получил множественные ушибы мягких тканей головы и ног, его доставили в медицинское учреждение.