Экс-мэр города был за рулем попавшей в ДТП на Алтае машины

Бывший глава города Камень-на-Оби Евгений Чернышов находился за рулем автомобиля, который опрокинулся в Каменском районе Алтайского края, в результате чего погибли две женщины. Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах.

"За рулем находился Евгений Чернышов, экс-глава [города] Камень-на-Оби, лишенный поста в связи с утратой доверия и нарушением антикоррупционного законодательства", - сообщил собеседник.

По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Toyota Lite Ace Noah не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. Пострадавший мужчина доставлен в медучреждение. Две женщины, находившиеся в автомобиле, погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело.