В немецком городе Пассау автомобиль въехал в толпу людей

Автомобиль въехал в толпу в баварском городе Пассау на юге Германии. Полиция устанавливает, действовал ли мужчина умышленно, пока эта версия не исключена. Как подчеркнул представитель полиции, в больнице находятся пять человек, включая супругу водителя и дочь. Один человек — с травмами средней степени тяжести и четверо с легкими травмами. Подробности у корреспондента «Бизнес FM» в Германии Марии Волковой:

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Мария Волкова корреспондент «Бизнес FM» в Германии«Мужчина на мерседесе в центре города Пассау, он находится на границе с Австрией, въехал в толпу людей. Это прям недалеко от вокзала, там же большой торговый центр находится и начинается пешеходная зона, и в результате наезда пострадали тридцативосьмилетняя женщина и пятилетний ребенок. Сначала было непонятно, что это теракт или что-то другое. Несколько часов в прессе не было вообще никаких подробностей. Сорокавосьмилетнего водителя — его сразу арестовали. И стало известно, что эти пострадавшие — это жена и дочки самого водителя, то есть он въехал в свою жену и своего ребенка, и, как пишут в немецкой прессе, возможная причина, которую сейчас называют, это спор об опеке над ребенком, то есть, скорее всего, муж с женой находятся в бракоразводном процессе, и они сейчас в суде пытаются договориться об опеке над ребенком, и вот это стало причиной того, что он въехал в них на машине, но там были и другие люди. Будут еще, возможно, какие-то подробности».

При этом наезд на толпу — распространенная тактика массового убийства, используемая экстремистами в Германии. В этом году подобные случаи произошли в феврале в Мюнхене — пострадали 36 человек, двое погибли. А также в Мангейме. Двое погибших, 25 пострадавших.

Также наезд на толпу произошел в конце прошлого года в Магдебурге. В результате трагедии шесть человек погибли и более 235 пострадали.