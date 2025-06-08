В Оренбургской области в ДТП погибли два человека

Два человека погибли, еще два получили травмы в ДТП на участке дороги Новоорск - Энергетик в Оренбургской области.

Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

"Сегодня около 01:15 (23:15 мск 7 июня) на 13-м км автодороги Новоорск - Энергетик произошло дорожно-транспортное происшествие. 39-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась", - сообщили в управлении МВД.

По данным ведомства, в результате аварии двое пассажиров погибли на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир были экстренно госпитализированы с различными травмами.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.