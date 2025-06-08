ДТП с шестью автомобилями и военным грузовиком произошло на Варшавском шоссе

На Варшавском шоссе произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием шести легковых автомобилей и военного грузовика. Инцидент случился на полосе, ведущей в сторону области. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил источник «Вечерней Москвы».

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По предварительным данным, пострадали два человека. На месте работают экстренные службы.

Из-за происшествия движение по одной из полос оказалось перекрыто.

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