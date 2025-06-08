Молодые супруги погибли в смертельном ДТП в российском регионе

8 июня на 476-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное столкновение, в результате которого погибла молодая пара из города Губкинский Ямало-Ненецкого округа, сообщает "МК Ямал".

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По предварительным данным ГАИ, авария случилась около полудня, когда водитель Kia Ceed при обгоне грузовика выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ.

27-летний водитель ВАЗа и его 26-летняя супруга скончались на месте от полученных травм. Вторая пострадавшая пара — 26-летние супруги из Когалыма — была доставлена в больницу с тяжелыми повреждениями.

На месте происшествия работают следователи и автоинспекторы, движение организовано в реверсивном режиме. Точные причины выезда на встречную полосу устанавливаются, однако уже сейчас очевидно, что трагедия произошла из-за рискованного маневра при обгоне.