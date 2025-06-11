Легковое авто в Северске врезалось в автобус с пассажирами

В Северске Томской области легковая Subaru столкнулась с маршрутным автобусом, в котором в момент аварии находились шесть пассажиров. Автобус перевернулся.

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Инцидент произошел рано утром в среду на перекрестке улиц Калинина и Солнечной. По предварительной информации госавтоинспекции, виновником аварии стал водитель легкового авто, не предоставивший преимущество ехавшему по главной дороге автобусу.

Сейчас на месте ЧП работают медики и правоохранители, информация о пострадавших в аварии уточняется.