Мотоцикл разорвало на части после столкновения с кроссовером в Москве

В Москве на Куркинском шоссе произошло ДТП с участием мотоциклиста, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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«На Куркинском шоссе рядом с Химками произошло ДТП с участием мотоциклиста. На кадрах – бригада скорой помощи и оторванное колесо от мотоцикла. Предварительно, один человек пострадал. Обстоятельства уточняются», — говорится в сообщении канала.

Судя по видео, второй участник аварии — кроссовер Kia Sorento.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД мотоциклист врезался в машину. На кадрах видно, как мотоцикл на большой скорости врезается в остановившуюся машину, при этом остальные автомобили объезжают транспорт. Кроме того, после удара мотоциклист подлетает, переворачивается в воздухе и падает на проезжую часть.

Кроме того, в Подмосковье автомобиль влетел в подъезд многоквартирного дома в районе жилищного комплекса «Императорские Мытищи».

Ранее появились подробности массовой аварии, парализовавшей движение автомобилей в Москве.