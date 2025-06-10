В Псковской области два человека погибли в ДТП

Иномарка и грузовой автомобиль столкнулись вечером в поселке Усвяты Псковской области. В результате аварии погибли два человека, еще двое пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"В результате ДТП погибли водитель Renault Logan и один из пассажиров 1946 года рождения. Еще два пассажира автомобиля госпитализированы с различными травмами", - сообщили агентству.

По предварительным данным, авария произошла в 18:02 мск. Женщина за рулем Renault Logan выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с грузовым автомобилем FAW. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.