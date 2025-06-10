Певец Коннер Смит насмерть задавил пенсионерку

Известный певец насмерть сбил пенсионерку
Американский кантри-певец Коннер Смит сбил 77-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе в Нэшвилле, сообщает журнал People.
По данным издания, 8 июня 24-летний Смит, управляя пикапом Chevrolet Silverado, сбил женщину, переходившую дорогу в установленном для пешеходов месте. Женщина была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.
Полиция проводит расследование инцидента. На данный момент Смиту не предъявлено никаких обвинений.
Сообщается, что в момент столкновения певец был трезв и не пользовался телефоном.
Читайте также: "Российский танцор умер, съев отравленную траву"