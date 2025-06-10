Певец Коннер Смит насмерть задавил пенсионерку

Американский кантри-певец Коннер Смит сбил 77-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе в Нэшвилле, сообщает журнал People.

По данным издания, 8 июня 24-летний Смит, управляя пикапом Chevrolet Silverado, сбил женщину, переходившую дорогу в установленном для пешеходов месте. Женщина была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.

Полиция проводит расследование инцидента. На данный момент Смиту не предъявлено никаких обвинений.

Сообщается, что в момент столкновения певец был трезв и не пользовался телефоном.

Читайте также: "Российский танцор умер, съев отравленную траву"