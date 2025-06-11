«Эпичное» ДТП с такси и фургоном произошло на Калужском шоссе

В подмосковном Троицком произошла «эпичная» авария с участием фургона и такси на Калужском шоссе. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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«ДТП произошло рядом с пешеходным переходом: по всей видимости, таксист резко затормозил и «поднырнул» под днище фургона, что привело к этим эпичным кадрам. Кстати, от удара повредился топливный бак фургона. На некоторых кадрах видно, как топливо растеклось по асфальту», — говорится в публикации.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают МЧС и сотрудники ГИБДД.

До этого в Казахстане женщина камнем разбила стекла автомобиля такси.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как босая женщина бросает камень в автомобиль и пробивает им стекло. Далее она достает булыжник и разбивает им заднее стекло машины, а после — боковое.

Ранее стало известно, что громких водителей будут штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей.