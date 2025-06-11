На Кубани КамАЗ буквально раздавил легковую иномарку

В Динском районе Краснодарского края в ДТП с легковым автомобилем и грузовиком погибли три женщины. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, КамАЗ буквально раздавил легковую иномарку.

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Столкновение произошло 11 июня около 9.40 по пути от федеральной трассы М4 "Дон" к станице Новотитаровской.

"По предварительным данным, водитель Kia Ceed выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с КамАЗом. В трагическом ДТП погибли три женщины, находившиеся в иномарке", - уточнили в ведомстве.

Полиция начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Сейчас на месте работают специалисты, которые устанавливают обстоятельства ДТП.