В аварии под Оренбургом пострадали дети

Сегодня, 11 июня, около полудня на федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал» произошло серьезное дорожное происшествие. В Оренбургском районе перевернулся автомобиль, в салоне которого находились дети.

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Сообщение о случившемся поступило от очевидцев в дежурную часть местного подразделения ГИБДД. Прибывшие сотрудники Государственной автоинспекции выяснили следующие подробности происшествия:

Женщина, управлявшая автомобилем марки «Мазда», следовала по маршруту трассы М-5 («Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск») в направлении Самары.

По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима: водителем была выбрана чрезмерно высокая скорость. Из-за этого женщина потеряла контроль над машиной. В итоге иномарка съехала в правый кювет и перевернулась.

В результате инцидента пострадали два ребенка-пассажира: мальчик трех лет и девочка шести лет. Оба были экстренно госпитализированы.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.