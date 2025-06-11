МКАД парализовало из-за ДТП с мотоциклом

На МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Об этом пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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«На внешней стороне 94-го км МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В результате аварии движение оказалось затруднено на 1 км. Водителям посоветовали искать пути объезда.

До этого в подмосковном Троицком произошла «эпичная» авария с участием фургона и такси на Калужском шоссе.