Грузовик, перевозивший водку, перевернулся на Центральной кольцевой автомобильной дороге возле деревни Жедочи. Об этом в среду, 11 июня, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— Фура с водкой перевернулась на ЦКАД у деревни Жедочи. Обстановка на месте аварии пока неясна, — пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова собеседника.

Других подробностей происшествия не появлялось. Официальных комментариев от сотрудников пресс-службы ГУ МВД России по Московской области на момент публикации материала также не было.

Ранее фура с надписью «Все в порядке» снесла забор и въехала в баню пермской Добрянке. Водитель не справился с управлением грузовика и врезался в забор и баню.