В Тамбовской области в ДТП погибли два человека

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, в результате аварии погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

"Два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы в результате столкновения "Лады Приоры" и грузовика на 416-м км трассы Р-22 "Каспий". Всему виной чрезмерная скорость - <...> 180 км/ч", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в прокуратуре Тамбовской области, водитель автомобиля "Лада Приора", превысив скоростной режим, врезался в заднюю часть прицепа грузового автомобиля MAN TGX. Все погибшие и пострадавшие ехали в "Лада Приора".