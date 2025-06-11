В Тамбовской области в ДТП погибли два человека
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, в результате аварии погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
"Два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы в результате столкновения "Лады Приоры" и грузовика на 416-м км трассы Р-22 "Каспий". Всему виной чрезмерная скорость - <...> 180 км/ч", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщили в прокуратуре Тамбовской области, водитель автомобиля "Лада Приора", превысив скоростной режим, врезался в заднюю часть прицепа грузового автомобиля MAN TGX. Все погибшие и пострадавшие ехали в "Лада Приора".
"Прокуратура района взяла на контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также привлечение виновного лица к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении надзорного органа.