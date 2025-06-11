В Москве машина с дипломатическими номерами врезалась в пушку

Автомобиль с дипломатическими номерами Сьерра-Леоне врезался в пушку в Москве. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в среду, 11 июня, в патриотическом сквере на улице Академика Арцимовича. Машина пробила ограждение рядом с детским центром и торговой точкой и врезалась в орудие.

В автомобиле было двое сотрудников посольства — мужчина и женщина. Об их состоянии не сообщается.

По предварительным данным, водителю внезапно стало плохо. За 15 минут до ДТП он заходил за сухофруктами в магазин напротив.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения с минивэном Chrysler на пересечении проспекта Вернадского и улицы Крупской на юго-западе Москвы погиб байкер.

Журналисты заметили, что минивэн с дипломатическими номерами, с которым столкнулся мотоциклист, принадлежит посольству Китая.