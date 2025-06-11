В Краснодарском крае в ДТП один человек погиб и пятеро пострадали

Один человек погиб, пятеро получили различные травмы при столкновении двух автомобилей в станице Брюховецкой в Краснодарском крае. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

"В результате ДТП пассажир отечественного авто скончался в реанимации центральной районной больницы станицы Брюховецкой. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы", - говорится в распространенном сообщении.

По данным ведомства, авария произошла 11 июня в станице Брюховецкой на пересечении улиц Чапаева и Луначарского. Водитель ВАЗ-2112 не уступил дорогу на перекресте автомобилю Mazda CX7.