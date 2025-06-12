Шесть человек погибли в результате ДТП с трактором под Иркутском

Смертельное ДТП произошло на трассе под Иркутском. В результате столкновения самодельного трактора и легкового автомобиля скончались шестеро человек.

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На автомобильной дороге под Иркутском произошло дорожно-транспортное происшествие, которое привело к трагическим последствиям.

В результате столкновения самодельного трактора и легкового автомобиля погибли шесть человек.

Известно, что происшествие случилось в районе 28 километра автодороги "Черемхово-Голуметь-Онот" вблизи села Ныгда Аларского района.

Согласно предоставленным данным, водитель за рулем Lada Granta совершил столкновение с транспортным средством, движущимся в том же направлении. Об этом проинформировали в региональной Госавтоинспекции.

Уточняется, что пятеро человек, передвигающихся на тракторе, от полученных травм скончались на месте. Водитель легкового автомобиля скончался в карете скорой помощи.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.