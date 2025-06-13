Движение на МКАД затруднено на два километра из-за столкновения нескольких машин

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 19-го километра МКАД в районе съезда № 20. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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По словам представителей ведомства, движение транспорта в районе ДТП затруднено на 2,2 километра, свободны две полосы из пяти. Профильные специалисты уже прибыли на место случившегося. Обстоятельства аварии и данные о пострадавших уточняются.

— Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Утром того же дня на внешней стороне 105-го километра МКАД загорелся автомобиль. Тогда на место также прибыли представители оперативных служб города.

2 июня на внешней стороне Третьего транспортного кольца около выезда из Гагаринского тоннеля тоже произошло возгорание машины. Движение транспорта было затруднено на двух километрах.