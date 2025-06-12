В Нижегородской области в ДТП погибли два человека

ДТП с участием трех транспортных средств произошло на федеральной трассе М-12 в Нижегородской области, в результате два человека погибли и шестеро пострадали.

Об этом сообщает в Telegram-канале полиция региона.

"Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с двумя погибшими и шестью пострадавшими", - говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, на трассе М-12 "Восток" в Пильнинском муниципальном округе Нижегородской области у автомобиля Mercedes вылетело колесо, после чего машина наехала на отбойный брус. По информации правоохранителей, за рулем иномарки была девушка, не имеющая специального права управления транспортным средством. Для оказания ей помощи остановилась Mitsubishi. В них въехал автомобиль Exeed после чего транспортное средство опрокинулось на проезжую часть.

По информации ведомства, погибли 25-летний пассажир Mercedes и 20-летний пешеход, которые на момент столкновения находились на проезжей части. В медицинские учреждения доставлены двое водителей и четверо пассажиров двух транспортных средств. Обстоятельства аварии устанавливаются.