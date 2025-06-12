В центре Ростова произошло массовое ДТП с мотоциклом

Ростовская область, 12 июня 2025. DON24.RU. В центре Ростова-на-Дону в ДТП попали несколько автомобилей и мотоцикл. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе дома № 57 на улице Пушкинской около полуночи. Водитель за рулем Haval Jolion на красный свет выехал на регулируемый перекресток и врезался в мотоцикл Harley-Davidson. Его отбросило на затормозивший автомобиль Hyundai Solaris, а осколки повредили припаркованную Mazda 6.

В результате водитель мотоцикла получил травмы. Он отказался проходить освидетельствование на алкогольное опьянение и был привлечен к административной ответственности по ст. 12.26, ч. 1 КоАП РФ.