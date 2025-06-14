В Челябинской области в ДТП погиб человек

Один человек погиб, двое госпитализированы с травмами в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Верхнеуральском районе Челябинской области.
Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
"Сегодня в 09:30 (07:30 мск - прим. ТАСС) на 105-м км автодороги Южноуральск - Магнитогорск произошло столкновение автомобилей ГАЗ-3110 и Opel Astra. Автомобилем ГАЗ управлял мужчина 1960 года рождения, автомобилем Opel - мужчина 2001 года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля ГАЗ, женщина 1952 года рождения, скончалась на месте происшествия, водитель и еще один пассажир автомобиля ГАЗ получили травмы и были госпитализированы", - говорится в сообщении.