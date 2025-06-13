На МКАДе из-за ДТП произошло возгорание автомобиля

Возгорание автомобиля произошло в результате ДТП на внешней стороне 105-го км МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 105-го км МКАД произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на участке протяженностью 800 м, добавили в департаменте.