Четверо украинцев погибли в результате аварии с участием автобуса во Франции

Во Франции в результате ДТП с автобусом, перевозившим граждан Украины, погибли четыре человека, еще 11 находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает префектура департамента Сарта в соцсети X.

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Сообщается, что столкновение произошло 13 июня на 179-м километре автомагистрали A81, в городе Дегре.

«Автобус, следовавший из Ле-Мана, перевозил взрослых и подростков с Украины. Четыре человека погибли, 11 находятся в критическом состоянии, 34 получили ранения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на место происшествия оперативно выехали 87 сотрудников пожарно-спасательной службы. Кроме того, туда были направлены 49 единиц техники. Движение на автотрассе перекрыто в обоих направлениях.

В настоящее время обстоятельства и причины инцидента не сообщаются. Цель поездки украинцев также остается неизвестной.

До этого в турецкой провинции Анталья микроавтобус с туристами попал в ДТП, при котором пострадали шесть человек. Водитель не справился с управлением транспортным средством, из-за чего микроавтобус врезался в ограждение и завалился набок в кювет. При этом, на месте происшествия сотрудники экстренных служб не обнаружили водителя.