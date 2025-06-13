В Карачаево-Черкесии два человека погибли в ДТП

Легковой автомобиль, которым управлял житель Чечни, опрокинулся в Карачаево-Черкесии (КЧР). Два пассажира погибли, водитель госпитализирован, сообщается в Telegram-канале МВД по республике.

"67-летний водитель автомашины Toyota Corolla не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. На месте происшествия погибли два пассажира 66 и 70 лет - жители Чеченской Республики. Водитель госпитализирован", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на федеральной автодороге Черкесск - Домбай, обстоятельства и причины устанавливаются.