Три автомобиля стокнулись на СВХ

На внутренней стороне Северо-Восточной хорды в районе Яузской аллеи, дом 9, произошло столкновение трех автомобилей. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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На месте происшествия работают городские оперативные службы. Подробности аварии и данные о возможных пострадавших уточняются.

В районе дорожно-транспортного происшествия наблюдаются затруднения в движении. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные пути объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Утром 13 июня на внешней стороне 105-го километра МКАД загорелся автомобиль.

Вечером того же дня несколько машин столкнулись на внутренней стороне 19-го километра МКАД в районе съезда № 20.