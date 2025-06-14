В Хабаровском крае опрокинулся автобус с вахтовиками: есть пострадавшие

В Нанайском районе Хабаровского края произошла авария с участием автобуса, перевозившего рабочих.

О случившемся и числе пострадавших сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«14 июня в 3:10 в районе 139-го км федеральной автодороги А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино водитель автобуса YUTONG ZK6122H9 не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием», – сообщили в Госавтоинспекции, передает life.ru.

В автобусе находились 13 сотрудников строительной фирмы, которые направлялись из поселка Бриакан в Хабаровск. В результате ДТП шестеро из них получили травмы различной степени тяжести. После осмотра медиками женщина была направлена в больницу для дальнейшего лечения. Остальным работникам госпитализация не понадобилась.

Прокуратура Хабаровского края начала проверку обстоятельств произошедшего. Особое внимание уделят анализу соблюдения правил, регулирующих рабочее время и отдых водителя, а также качеству проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров. Результаты проверки будут использованы для установления причин аварии и принятия мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

Ранее под Хабаровском произошло ЧП с автобусом, перевозившим 30 детей в зоосад «Приамурский» – машина опрокинулась из-за отказа тормозов. Губернатор края Дмитрий Демешин взял ситуацию на личный контроль, потребовав «тотальную проверку» всех перевозчиков.