В Екатеринбурге пьяный водитель снес 9-летнего мальчика

На улице Калинина, 55, 39-летний водитель автомобиля Ford, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил 9-летнего мальчика. Ребенок получил переломы ног и был госпитализирован в детскую городскую клиническую больницу №9.

По данным ГАИ, алкотестер показал у водителя 0,280 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина объяснил, что употреблял алкоголь накануне на рыбалке.

В момент ДТП мальчик перебегал дорогу в неположенном месте по пути в магазин с друзьями. Мать ребенка утверждает, что ранее сын не нарушал правила дорожного движения.

Водитель привлечен к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и отсутствие страховки.

Ранее сообщалось о вспыхнувшем пожаре на заводе "Подовинновского молока" в Челябинской области. 40 человек успели эвакуироваться.