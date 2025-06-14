Несовершеннолетний пострадал в результате ДТП в Москве

Несовершеннолетний пострадал в результате дорожной аварии на ул. Родниковая, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«На ул. Родниковая произошло столкновение автомобиля Kia, за рулем которого находилась 34-летняя женщина, и питбайка под управлением 15-летнего юноши. В результате дорожной аварии ребенок госпитализирован», – говорится в сообщении.

Прокуратура Западного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.