Автомобиль сбил подростка на питбайке на западе Москвы, возбуждена проверка

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на западе Москвы в субботу, 14 июня, пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

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На Родниковой улице произошло столкновение автомобиля «Киа», за рулем которого находилась 34-летняя женщина, и питбайка, управляемого 15-летним юношей.

В результате аварии подросток был госпитализирован.

Прокуратура Западного административного округа Москвы взяла под контроль установление обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, говорится в сообщении.

29 мая сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего водителя, который сбил 11-летнего мальчика, передвигающегося на велосипеде по краю проезжей части. Подростка госпитализировали с травмами различной степени.