Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

В Москве на МКАД затруднено движение из-за автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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«На внешней стороне 75 км МКАД (съезд на Ленинградское ш.) водитель грузового автомобиля не справился с управлением и наехал на ограждение. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место ДТП прибыли оперативные службы города. Движение в районе аварии затруднено. В ведомстве водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

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