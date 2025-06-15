Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве
В Москве на МКАД затруднено движение из-за автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
«На внешней стороне 75 км МКАД (съезд на Ленинградское ш.) водитель грузового автомобиля не справился с управлением и наехал на ограждение. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место ДТП прибыли оперативные службы города. Движение в районе аварии затруднено. В ведомстве водителям рекомендовали выбирать пути объезда.
До этого в подмосковном Хотьково подросток на питбайке сбил ребенка.
«Мальчик шел по двору с мамой, тогда же женщина услышала звук мотора приближающегося транспорта. Родительница попыталась отдернуть сына, но ей не хватило доли секунды», — говорится в публикации Telegram-канала «Что там, Москва?».