В Оренбургской области после ДТП с грузовиками произошел разлив нефти на дорогу

Разлив сырой нефти на проезжую часть произошел после ДТП с тремя грузовиками в Оренбургской области. Также в результате аварии госпитализирован один человек, сообщили в УМВД по региону.

По данным ведомства, на 139-м км дороги Бугульма - Уральск около села Пилюгино Бугурусланского района на участке проведения ремонтных работ, где организовано реверсивное движение, водитель автомобиля Scania с полуприцепом-цистерной столкнулся с автомобилем Sitrak в сцепке с полуприцепом-цистерной. Sitrak отбросило на впереди стоящий "Камаз" в сцепке с полуприцепом-цистерной.

"В ДТП пострадал водитель Scania, с травмами различной степени тяжести госпитализирован в лечебное учреждение. В результате столкновения произошел разлив сырой нефти на проезжей части", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.