Чемпион мира по мотогонкам Красников погиб в ДТП

Николай Красников, 20-кратный чемпион мира по мотогонкам, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия под Уфой. Трагедия произошла на трассе Р-240, где разбился автомобиль, за рулем которого находился спортсмен, сообщает Shot.

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По данным Telegram-канала, Красников ехал в Уфу из Нижнекамска, но в районе 3 часов ночи выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью» и «Ситраком». Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Николай Красников — восьмикратный чемпион мира в личном зачете, двенадцатикратный чемпион мира в командном зачете, многократный чемпион и обладатель кубка России.

Ранее стало известно, что ночью 16 июня три человека погибли и семь пострадали в результате массового ДТП с участием рейсового автобуса во Владимирской области.

По данным регионального УМВД, около часа ночи на 290 километре трассы М7 «Волга» столкнулись две легковушки, минивэн и рейсовый автобус, который ехал из Чебоксар в Москву.