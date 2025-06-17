Крупное ДТП парализовало движение на шоссе Энтузиастов в Москве

На шоссе Энтузиастов в Москве произошла автомобильная авария, движение транспорта затруднено, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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«На шоссе Энтузиастов (в районе д. 31) произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. В дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что во Владивостоке золотая Toyota Crown попала в ДТП.

«Иномарка мощностью почти в 500 лошадей попала в серьезную аварию между улицами Фадеева и Спортивной. На месте сотрудники», — говорится в публикации.

В сети появилось видео с последствиями инцидента. На кадрах видно, что у автомобилей повреждены капоты и бамперы. Кроме того, у транспортных средств смяты кузова.

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