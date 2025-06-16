Насекомое спровоцировало аварию и скрылось с места ДТП

В американском штате Огайо произошло необычное ДТП: водитель врезался в столб из-за цикады, залетевшей в салон автомобиля. Как сообщает People, насекомое проникло через приоткрытое окно, напугав мужчину, что привело к потере контроля над машиной.

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Автомобиль съехал на обочину и столкнулся с опорой, но водитель остался жив.

Полицейские с юмором отнеслись к происшествию, отметив, что виновница аварии — цикада — успешно скрылась с места преступления. Инцидент произошел на фоне массового появления периодических цикад, которые выходят на поверхность раз в 13 или 17 лет.

Эти насекомые большую часть жизни проводят под землей, а затем появляются для размножения. После откладывания яиц взрослые особи погибают, а их потомство возвращается под землю, чтобы повторить цикл через много лет.