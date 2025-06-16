Tesla в режиме автопилота столкнулась с поездом

Электрокар Tesla Model 3 выехал на железнодорожные пути в Синкинг-Спринге, штат Пенсильвания (США) и застрял на рельсах. Проходящий поезд задел машину, пишет портал Electrek.

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Владелец успел покинуть салон до того, как автомобиль задел проходящий поезд. По словам автолюбителя, в момент ЧП машина находилась в режиме «автопилота».

«Tesla Model 3 объехала ограждение железнодорожного пути в районе Саут-Халл-стрит и Коламбия-авеню и застряла на рельсах. Водителю удалось выйти из машины, но поезд врезался в нее, оторвав боковое зеркало», — уточнил представитель пожарной службы округа Беркс.

Комиссар пожарной службы распорядился остановить все железнодорожное движение, пока специалисты с помощью крана извлекали Model 3 с путей. Эвакуацию осуществила компания Spitlers Garage & Towing.

Напомним, что в мае 2024 года электрокар Tesla в режиме автопилота Full Self-Driving не заметил поезд на переезде со шлагбаумом. Водитель в последний момент успел нажать на тормоз и свернул с дороги на обочину.