Пять человек пострадали в ДТП под Геленджиком

Под Геленджиком произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Накануне в 21.00 на трассе М-4 "Дон" возле города-курорта 65-летний местный житель за рулем Lada Granta на мокрой дороге не справился с управлением и врезался в ограждение.

Спустя недолгое время 29-летний водитель Lada Priora столкнулся со стоящим автомобилем Lada Granta.

В результате с различными травмами госпитализированы пять человек: водители, 61-летняя и 40-летний пассажиры Lada Granta и 30-летняя пассажирка Lada Priora.