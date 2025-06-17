Два человека пострадали в массовом ДТП в Тюмени

В Тюмени на улице Республики, 252 около полуночи произошла авария с четырьмя автомобилями. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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Иномарка Toyota Corolla въехала в металлическое ограждение. От удара машину отбросило на автомобиль «Лада», который был на стоянке. В результате аварии Toyota перевернулась, а отечественное авто откинуло на Nissan. Досталось и стоящей рядом «Газели»: в неё влетело запасное колесо от Toyota.

За рулём иномарки был 19-летний водитель-новичок. Травмы получил он сам и его спутница.

— Предварительно, начинающий водитель не смог выбрать безопасную скорость на мокрой дороге. Водитель и 18-летняя пассажирка «Тойоты» получили ранения, они госпитализированы, — сообщили в тюменской Госавтоинспекции.

Сейчас обстоятельства ДТП выясняются. Водитель пройдёт медицинское освидетельствование.

Ранее «Ямал 1» писал, что два человека пострадали при жестком столкновении иномарок в Новом Уренгое.

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