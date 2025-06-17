В Северной Осетии столкнулись локомотив и «КамАЗ»

В Беслане в Северной Осетии на железнодорожном переезде на улице Нартовская столкнулись локомотив и «КамАЗ», перевозивший цистерну. Об этом сообщает республиканское управление МЧС в своем Telegram-канале.

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В результате столкновения пострадал водитель автомобиля, он доставлен на лечение в республиканскую клиническую больницу Владикавказа.

Спасатели МЧС приняли участие в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, были привлечены 7 специалистов и 2 единицы техники.

Отмечается, что задержки поездов в связи с инцидентом не было.

В начале июня сообщалось о схожем происшествии в Ивановской области, где пассажирский рейсовый поезд столкнулся с грузовым автомобилем. Железнодорожный состав следовал из областного центра в Гаврилов Посад. По предварительной информации, пострадал только водитель грузовика.

Ранее в Новосибирске коробка передач от «КамАЗа» проломила череп мужчине.