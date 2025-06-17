Тепловоз протаранил грузовичок на переезде под Новосибирском

Инцидент произошел на нерегулируемом железнодорожном переезде вблизи станции Новосибирск-Западный, неподалеку от села Марусино. По предварительным данным, водитель небольшого грузового автомобиля выехал на переезд непосредственно перед приближающимся тепловозом, что и привело к столкновению.

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К счастью, схода подвижного состава удалось избежать, и задержек в графике движения поездов не зафиксировано, что свидетельствует о профессионализме машиниста.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, направленные на установление причин аварии и проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Стоит отметить, что подобные инциденты на железнодорожных переездах, к сожалению, не являются редкостью. Основными причинами аварий являются грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспорта, такие как проезд на запрещающий сигнал и игнорирование знаков приоритета.

В связи с участившимися случаями ДТП на железнодорожных переездах, Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей к повышенной бдительности и строгому соблюдению правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.