Бетономешалка перевернулась на мосту в подмосковной деревне Кутьино

Бетономешалка опрокинулась на бок на мосту в подмосковной деревне Кутьино, перекрыв движение по дороге. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Об этом во вторник, 17 июня, сообщили очевидцы происшествия.

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— Из-за ДТП движение через мост затруднено. Авария с участием бетономешалки произошла на мосту в деревне Кутьино. На кадрах видно, как многотонная машина перевернулась на бок и перекрыла дорогу через мост. Сейчас последствия ДТП устраняют сотрудники ГАИ, — пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на слова очевидцев.

Информации о количестве пострадавших нет. На момент публикации материала представители пресс-службы ГУ МВД России по Московской области произошедшее не комментировали.

Ранее 15 июня фура перевернулась и перекрыла часть дороги на трассе М-12 «Восток» в Подмосковье. Движение автомобилей в сторону Москвы оказалось затруднено.