В Оренбуржье в ДТП пострадали шесть человек

Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в столкновении автомобилей ВАЗ и BMW в Адамовском районе Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

"Столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и BMW на пересечении улиц Майская и Садовая в поселке Адамовка. В результате аварии шесть человек, включая троих детей, получили травмы", - сообщили в МВД.

По данным ведомства, 45-летняя водитель ВАЗ-2114, выезжая со второстепенной дороги, не уступила преимущество в движении автомобилю BMW, что привело к столкновению. Наиболее тяжелые травмы получила 12-летняя пассажирка ВАЗ, она госпитализирована в медицинское учреждение. Остальные пассажиры этого автомобиля - дети 4 и 13 лет, а также 45-летняя женщина за рулем - получили помощь на месте происшествия и были отпущены домой. Водитель и пассажир BMW также получили легкие травмы и после осмотра медиками были отпущены.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции Адамовского района устанавливают все обстоятельства аварии.