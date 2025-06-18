В Якутске водитель протаранил автомобиль ДПС

В Якутске водитель протаранил машину дорожно-патрульной службы (ДПС) и ранил двух инспекторов. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Якутии в своем Telegram-канале.

В отношении 26-летнего автомобилиста возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

По данным следствия, мужчина умышленно съехал с обочины на улице Шавкунова и совершил наезд на служебный автомобиль. В настоящий момент продолжается сбор доказательной базы по делу.

До этого в Подмосковье спорткар Dodge протаранил автобусную остановку.

В результате автомобили столкнулись, а затем Dodge вылетел на автобусную остановку. В аварии пострадал минимум один человек — водитель Lada Priora. На кадрах с места аварии видно, что у американского спорткара разбита передняя часть и левая боковина. У остановочного павильона разбиты стекла. На месте ДТП собралась толпа людей.

Ранее фура на полном ходу протаранила пять автомобилей в Подольске.