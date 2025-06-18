Начинающий водитель сбил двух женщин на автобусной остановке в Архангельске

В Архангельске начинающий водитель сбил двух женщин на остановке общественного транспорта, рассказали сегодня в Госавтоинспекции Архангельской области.

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ДТП произошло вчера в десятом часу вечера напротив дома 39 по проспекту Московский. Водитель 2000 года рождения на автомобиле УАЗ "Патриот" заехал на тротуар, затем на остановку общественного транспорта и совершил наезд на двух женщин 1990 и 1966 годов рождения.

В ГИБДД отметили, что автомобилист двигался задним ходом по проезжей части дороги, а в безопасности маневра не убедился. В итоге одна женщина доставлена в больницу, а второй медицинская помощь оказана на месте происшествия.

В Госавтоинспекции рассказали, что водительский стаж у молодого водителя составляет 11 месяцев. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.